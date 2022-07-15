Директор ЦРУ вперше відвідав Єреван і зустрівся з прем'єром Вірменії

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс знаходиться в Єревані. Його ухвалив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Співрозмовники обговорили питання міжнародної та регіональної безпеки та боротьбу з тероризмом.

Пашинян і Бернс торкнулися також процесів, що відбуваються в регіоні Південного Кавказу.

Це перший візит директора ЦРУ до Вірменії.

З посиланням на анонімні дипломатичні джерела російські державні інформагентства сьогодні написали, що голова американської розвідки на кілька годин відвідав Єреван.

Посольство США у Вірменії відмовилося коментувати новину про візит глави ЦРУ до Вірменії, а в Службі національної безпеки Вірменії Радіо Азатутюн повідомили, що не мають інформації про візит Бернса до Єревану.

Вільям Бернс також зустрівся із секретарем Ради безпеки Вірменії Вірменом Григоряном. Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин Вірменія-США.