США виводять миротворчий контингент з острова Тиран у Червоному морі

Президент США Джо Байден оголосив про виведення миротворців з острова Тиран в Червоному морі в ході візиту до Саудівської Аравії. Підрозділи американських військ перебували на ньому з 1981 року, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

За словами президента США, тепер острів буде відкритий для туризму та економічного розвитку. США і Саудівська Аравія домовилися зберегти заходи у сфері безпеки і свободу судноплавства з усіх боків, включаючи Ізраїль. Єгипет в 2017 році погодився передати Саудівській Аравії два острови в протоці Тиран, але згоду Ізраїлю на передачу було отримано тільки зараз.

Нагадаємо, Байден на цьому тижні відправився в турне на Близький Схід, ЗМІ пишуть, що він схиляє прем'єра Ізраїлю до постачання озброєнь Україні.