CNN: делегація РФ відвідувала Іран для огляду бойових безпілотників

Російська делегація щонайменше двічі відвідувала аеродром Кашан у центральному Ірані за останній місяць. Там вивчали бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які можуть мати на озброєнні високоточні ракети, повідомляє Новое время.

Про це пише CNN з посиланням на супутникові знімки та радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

"За нашими оцінками, офіційна російська делегація нещодавно мала демонстрацію іранських БПЛА, здатних завдавати ударів… Ми оприлюднюємо ці знімки, зроблені у червні, на яких показано іранські БПЛА, які російська урядова делегація бачила того дня. Це свідчить про інтерес Росії до придбання іранських БПЛА, здатних атакувати" , — сказав Салліван.

CNN уточнює, що ця інформація з’явилася під час турне президента США Джо Байден до Близького Сходу, де Іран був ключовим предметом обговорення між США, Ізраїлем, Саудівською Аравією та країнами Перської затоки. Офіційний представник США заявив CNN, що партнерство між Іраном і Росією міцнішає, тому США необхідно зберігати свою присутність і вплив на Близькому Сході.