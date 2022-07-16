Температурний контраст та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Температурний контраст та дощі: прогноз погоди на сьогодні
Фото: Курс України

В Україні сьогодні, 16 липня прогнозують температурний контраст від +9 вночі до +32 градусів вдень. Дощі охоплять східні, південні та подекуди центральні області, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Погода в Україні

    За даними синоптиків, в країні очікується мінлива хмарність. У північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів. На решті території місцями короткочасний дощ та гроза.

    Вітер в Україні переважно північно-західний, 5-10 м/с.

    Температура повітря складатиме:

    • у північних областях вночі +10 +14, вдень +22 +25 градусів;
    • на заході вночі +9 +13 градусів, а вдень +21 +27;
    • у східних областях вночі +16 +18, вдень +27 +30 градусів;
    • на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +28 +32;
    • у центральних областях вночі +11 +16, вдень +23 +28 градусів.
    Температурний контраст та дощі: якою погода буде в Україні сьогодні

    Погода в Києві

    Сьогодні в столиці без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +14, вдень +23 +25 градусів.

    Температурний контраст та дощі: якою погода буде в Україні сьогодні

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