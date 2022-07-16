Температурний контраст та дощі: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 16 липня прогнозують температурний контраст від +9 вночі до +32 градусів вдень. Дощі охоплять східні, південні та подекуди центральні області, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

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Погода в Україні

За даними синоптиків, в країні очікується мінлива хмарність. У північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів. На решті території місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер в Україні переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +10 +14, вдень +22 +25 градусів;

на заході вночі +9 +13 градусів, а вдень +21 +27;

у східних областях вночі +16 +18, вдень +27 +30 градусів;

на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +28 +32;

у центральних областях вночі +11 +16, вдень +23 +28 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +14, вдень +23 +25 градусів.