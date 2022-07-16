Генштаб: ЗСУ відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку росіяни намагалися вести штурм у напрямках Доломітне – Новолуганське та Доломітне – Семигір’я, але ЗСУ відбили наступ, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 16 липня.

Після перегрупування ворог відновив наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають. Росіяни завдали авіаударів неподалік Берестового та Нью-Йорка. Здійснив артобстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір’я.

Також наші захисники відбили штурм у напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка на Донецькому напрямку. Ворог обстріляв райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках для витіснення наших підрозділів із рубежів ворог завдав авіаударів поблизу Авдіївки. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Павлівка, Золота Нива, Времівка, Новопіль, Залізничне, Новояковлівка та Малинівка.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відзначено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів наші позиції поблизу Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

На Харківському напрямку противник зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаудару неподалік Мосьпанового. Здійснив артобстріли в районах населених пунктів Харків, Питомник, Новопокровка, Протопівка, Руські Тишки, Дуванка та Коробочкине.

На Слов’янському напрямку завдав авіаудару поблизу Богородичного. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Дібровне, Чепіль, Костянтинівка, Новомиколаївка, Мазанівка, Богородичне, Микільське та Гусарівка.

На Південнобузькому напрямку противник вів розвідку БпЛА. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Мурахівка, Квітневе, Оленівка, Степова Долина, Олександрівка і Таврійське.

Для вивезення захопленого майна морським шляхом окупанти намагаються відновити діяльність портів на узбережжі Азовського моря. У готовності до ракетних ударів утримують три носії високоточної зброї.