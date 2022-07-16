Чому в Україні подорожчав цукор та коли очікувати стабілізації цін

Цукор у червні був одним з лідерів подорожчання серед продуктів харчування. Стабілізації цін в Україні можна очікувати лише восени, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

За її словами, на зростання цін на цукор в червні 2022 року впливає цілий ряд факторів:

Підвищений попит зі сторони споживачів через сезон консервування фруктів; Зростання вартості енергоносіїв, пального, значне зростання вартості доставки;

Кінець сезону, коли традиційно трішки зростають ціни.

Як зазначила Литвин, у вересні вже розпочнеться збір врожаю цукрових буряків нового сезону і, відповідно, новий сезон цукроваріння.