Дніпропетровська ОВА: ворог ударив по Нікополю, 12 будинків пошкоджено

Окупанти вранці 16 липня обстріляли Нікопольський район, навмисно вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя. Зафіксовані Прильоти 15 ракет, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ. Одна жінка поранена, зараз вона знаходиться в лікарні.

Попередньо, двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники - розбирають руйнування і шукають людей.

У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У шестерні є пошкоджене житло, сталася пожежа на приватному подвір'ї. На щастя, без постраждалих.