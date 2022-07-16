Мер: вночі РФ обстріляла Чугуїв, снаряди влучили в школу

У ніч проти 16 липня Чугуївська громада Харківської області зазнала масованого обстрілу російських окупаційних військ, повідомила міський голова Галина Мінаєва, повідомляє Новое время.

За її словами, внаслідок обстрілу в Чугуєві зафіксовано «значні руйнування», серед місцевих мешканців є поранені і зниклі.

"Зокрема, зруйновані одна зі шкіл, магазин будівельних матеріалів та декілька житлових будинків. А головне і найболючіше — декілька мешканців міста поранені, а доля ще трьох наразі невідома" , — написала Мінаєва.

Внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, виникла пожежа на площі 40 кв. м. Постраждали 2 особи, з них з-під завалів було врятовано одного мешканця. Його госпіталізували до місцевої лікарні. Також рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих людей, чоловіка та жінки, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Мінаєва розповіла, що на місці руйнувань працюють рятувальники, і закликала мешканців міста триматися ближче до укриттів та не перебувати на вулиці без особливої необхідності.