Гайдай: ЗСУ не дали окупантам захопити дорогу Лисичанськ-Бахмут

Російські загарбники намагалися заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом, але українські військові не дали їм цього зробити, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не під силу. Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад" , – заявив він.

Фото: Сергій Гайдай

Водночас голова ОВА додав, що окупанти продовжують бити по населених пунктах з артилерії з наступними спробами штурму, завдають ракетних та авіаударів. Загарбники нівечать домівки та інфраструктуру, вбивають людей.

Фото: Сергій Гайдай

Лише протягом 15 липня по населених пунктах та навколо них ворог завдав чотири ракетні удари, здійснив три артилерійські атаки та ще п’ять тривалих мінометних обстрілів.

Зокрема, авіаударів росіяни завдали по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої зафіксовано ракетно-авіаційний удар.

За словами Гайдая, наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Верхньокам’янського.