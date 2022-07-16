Британська розвідка: успішні дії ЗСУ сприяли "зменшенню імпульсу" РФ

Скорочення і вирівнювання лінії української оборони дозволило ЗСУ успішно відбивати російські атаки і сприяло "зменшенню імпульсу" загарбників, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка відзначає, що російські наступальні операції залишаються обмежені за розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті.

"І це попри те, що російські війська зайшли на околиці Сіверська на початку тижня" , - зазначається у повідомленні.

У Міноборони Британії вказують на те, що раніше Росія робила передчасні та неправдиві заяви про успіх. Ймовірно, це було принаймні частково спрямовано на демонстрацію успіху вітчизняній аудиторії та зміцнення морального духу військових.