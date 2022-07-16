Дніпропетровська ОВА про ракетний удар: кількість постраждалих зросла

Рятувальники продовжують гасити пожежу на підприємстві у Дніпрі, куди в ніч на 16 липня влучила російська ракета. Кількість поранених зросла до 16 людей, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні увечері влучила ракета, рятувальники одне загоряння погасили, інше ще гасять. За уточненими даними, вечірня атака на нашу область забрала три життя, 16 людей отримали поранення" , - зазначив він.

Резніченко додав, що у Криворізькому районі області під обстріл потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестерні є пошкоджене житло. Відбулася пожежа на приватному подвір'ї. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

У ніч на 16 липня Росія атакувала Дніпропетровську область. Загалом окупанти випустили по Дніпру та області шість ракет, чотири з яких збила ППО.

У Дніпрі ракети влучили у промислове підприємство і на вулицю поруч із ним, загинули троє людей. Масштаби руйнувань встановлюють.