Труханов показав наслідки ракетного удару по Одесі

Одеський мер Геннадій Труханов записав відео зі складу виробничо-торгівельної компанії, куди сьогодні вранці влучила російська ракета після удару по Одесі і де триває пожежа, повідомляє Новое время.

Труханов підтвердив, що станом на цей час жертв та постраждалих від ракетного удару в Одесі не виявлено.

"Сьогодні вранці в Одесі варвари завдали удару по цивільній інфраструктурі" , — наголосив Труханов, підтвердивши, що дим від пожежі видно далеко за межамі міста.

Він розповів, що підрозділи ДСНС та інших рятувальних служб міста з перших хвилин прибули на місце пожежі і продовжують боротися з її наслідками.

Раніше речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що охоронці складу дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги, і це врятувало їм життя.

В ОК Південь уточнили, що вранці 16 липня Росія завдала ракетного удару по Одесі з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 з напрямку Ставропілля.

За попередніми даними, було використано ракету Х-101, яка влучила у склад виробничо-торгівельної компанії. Там спалахнула пожежа, її орієнтовна площа — 1000 м².