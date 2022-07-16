Кім підтвердив нічні удари по Миколаєву та області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив, що орієнтовно о 04:00 в суботу, 16 липня, Росія вкотре обстріляла Миколаїв, повідомляє Новое время.

Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється, відзначив Кім.

Вночі Телеграм-канали публікували відео і фото пожеж у Миколаєві після нічних ударів по місту та повідомляли про вибухи.

Віталій Кім також розповів про наслідки ворожих обстрілів в інших районах Миколаївської області за останню добу.

Миколаївський район:

15 липня, орієнтовно з 09:00 до 10:00 були обстріли в смт Первомайське Первомайської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та сільськогосподарського призначення. Також зафіксовано влучання в лісосмугу, канал, поля.

15 липня протягом 18:30 — 19:00 зафіксовано обстріли села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого село залишилося без електро- газопостачання. Також пошкоджено два житлові будинки. На вечір більшій частині абонентів електропостачання відновили.

Баштанський район:

15 липня, з 09:30 по 21:00 з певною періодичністю були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено — три. Двоє поранених.

Також учора обстрілів зазнало с. Олександрівка Володимирівської громади. Влучання були переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає, у шести приватних будинках частково пошкодженні покрівлі та вікна.

Сьогодні, 16 липня, орієнтовно о 04:00 були обстріли в Інгульській громаді. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.