ОВА: кількість жертв удару по Вінниці зросла до 24
Кількість жертв у результаті російського ракетного удару по Вінниці 14 липня зросла до 24 осіб – у лікарні померла постраждала жінка, повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
"24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні – 85% опіків", – заявив він.
За словами голови ОВА, наразі продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей. 4 людини залишаються у списку зниклих безвісти.