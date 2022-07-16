ОВА: кількість жертв удару по Вінниці зросла до 24

Кількість жертв у результаті російського ракетного удару по Вінниці 14 липня зросла до 24 осіб – у лікарні померла постраждала жінка, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні – 85% опіків" , – заявив він.

За словами голови ОВА, наразі продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей. 4 людини залишаються у списку зниклих безвісти.