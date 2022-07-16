У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських військ з початку вторгнення

У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських військ з початку вторгнення
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1677 (+5),
  • бойових броньованих машин – 3 874 (+8),
  • артилерійських систем – 846 (+4),
  • РСЗВ - 247,
  • коштів ППО – 109,
  • літаків – 220,
  • вертольотів – 188,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),
  • крилатих ракет - 162 (+7),
  • кораблів / катерів - 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2 735 (+4),
  • спеціальної техніки – 68 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, зазначили в Генштабі.

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