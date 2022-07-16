У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських військ з початку вторгнення
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1677 (+5),
- бойових броньованих машин – 3 874 (+8),
- артилерійських систем – 846 (+4),
- РСЗВ - 247,
- коштів ППО – 109,
- літаків – 220,
- вертольотів – 188,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),
- крилатих ракет - 162 (+7),
- кораблів / катерів - 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 735 (+4),
- спеціальної техніки – 68 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, зазначили в Генштабі.