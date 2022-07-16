У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських військ з початку вторгнення

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1677 (+5),

бойових броньованих машин – 3 874 (+8),

артилерійських систем – 846 (+4),

РСЗВ - 247,

коштів ППО – 109,

літаків – 220,

вертольотів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),

крилатих ракет - 162 (+7),

кораблів / катерів - 15,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2 735 (+4),

спеціальної техніки – 68 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, зазначили в Генштабі.