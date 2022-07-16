ОВА: у Нікополі з-під завалів дістали двох загиблих

У результаті вранішнього російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області загинули двоє людей та ще одна жінка отримала поранення, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

"Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній" , – заявив він.

За словами голови ОВА, окупанти били по Нікополю з "Градів" – по мирних кварталах міста росіяни випустили 53 снаряди.