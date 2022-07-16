WSJ: Китай продає РФ товари, необхідні для продовження війни

Китайські компанії продають Росії товари, які необхідні їй для продовження війни проти України. Це підриває зусилля Заходу щодо спроб зупинити військові дії Москви, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це пише The Wall Street Journal.

Лише за перші п’ять місяців поточного року:

поставки мікросхем Китаю до Росії зросли удвічі;

експорт оксиду алюмінію, який необхідний для виготовлення металевого алюмінію та виробництва зброї, зріс у 400 разів.

Зростання вартості експорту можна також пояснити інфляцією, однак багато китайських компаній продовжують торгівлю з країною-окупантом.

Попри те, що китайський експорт до Росії й складає лише невелику частину загального обсягу експорту, однак це продовжує викликати занепокоєння у Заходу.

"Наш уряд і наше національне керівництво з 24 лютого ясно дали зрозуміти, що Китай не повинен надавати матеріальну, економічну та військову підтримку Росії в цій війні" , - заявив посол США в Китаї Ніколас Бернс минулого тижня.

Китайські офіційні особи, зі свого боку, заявляють, що їх країна не продає зброю Москві, а загальний експорт до Росії суттєво скоротився, оскільки багато китайських компаній побоюються конфліктів із США.