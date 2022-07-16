ДСНС: в Одесі ліквідували пожежу на складі після обстрілу

В Одесі ліквідували пожежу, яка виникла на складі після ракетного обстрілу міста вранці 16 липня. Жертв та постраждалих немає, охоронці складу вчасно сховалися після оголошення повітряної тривоги, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

"Пожежа ліквідована о 10:42 на площі 1000 м.кв. Проводиться розбір та поливка конструкцій. Попередньо загиблих та постраждалих немає" , — повідомили одеські рятувальники.

Раніше в ОК Південь уточнили, що вранці 16 липня Росія завдала ракетного удару по Одесі з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 з напрямку Ставропілля.

За попередніми даними, було використано ракету Х-101, яка влучила у склад виробничо-торговельної компанії.

Там спалахнула пожежа.