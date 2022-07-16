Пентагон не бачить ознак перепродажу західної зброї в Україні

Пентагон не бачить жодних ознак того, що передана Україні зброя, використовується в інших країнах, крім поля бою проти російських окупантів, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону.

За словами представника Пентагону, США не відстежують зброю, однак добре знають, що українці використовують її та не бачили жодних ознак того, що вона пішла кудись, окрім як для боротьби з Росією.