ОВА: ЗСУ збили безпілотник окупантів над Дніпропетровською областю

Після серії ракетних ударів РФ по Дніпропетровській області вранці 16 липня ЗСУ збили безпілотник окупантів, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ще мінус один Орлан-10. Наші військові збили над Дніпропетровською черговий ворожий безпілотник" , - наголосив він.

Деталі глава ОВА не уточнив.

Вранці 16 липня Росія вдарила з Градів по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ. Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих.

У Дніпрі ракети влучили у промислове підприємство і на вулицю поруч із ним, загинули троє людей, ще 16 отримали поранення. Масштаби руйнувань встановлюють.