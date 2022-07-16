ОП: місцева влада має подбати про наявність нормальних укриттів

Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контролювати стан приміщень для укриття населення під час загрози обстрілів, повідомляє Українська правда.

Про це заявив заступник керівника ОПУ Кирила Тимошенка під час робочої поїздки до Вінниці.

"Місцева влада відповідальна за стан приміщень, де люди можуть укритися після оголошення повітряної тривоги. Люди мають знати, де перечекати небезпеку.

Іще раз: стан і наявність укриттів – це завдання органів місцевої влади. Це сигнал не лише для Вінниці, а й для решти міст і селищ. Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контроль стану спеціалізованих приміщень" , – заявив він.

Повідомляється, що Тимошенко перевірив стан укриттів у місті і виявив, що деякі з них – у жахливому стані. Цю проблему обговорили з керівництвом міста.

Водночас заступник керівника ОПУ закликав жителів України не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже це може зберегти життя.