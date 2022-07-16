Кубрак: Україна збільшила експорт продовольства до 2,5 млн тонн

Завдяки поверненню контролю над островом Зміїний, Україна відкрила рух каналом гирла Бистре суднового ходу з Дунаю до Чорного моря й зворотно. Це шлях до дунайських портів Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Тепер судна, які заходитимуть в наші порти під завантаження агропродукцією, зможуть скористатися двома шляхами — румунським каналом Суліна та гирлом Бистре р. Дунай для виходу в Чорне море. Це суттєво розвантажить Суліну, безальтернативність та обмежена пропускна спроможність якої призводить до довготривалого простою суден на рейді" , — написав він.

"Від березня нам уже вдалося наростити перевалку зерна в дунайських портах до майже 1 млн тонн на місяць. З відкриттям руху каналом гирла Бистре ми очікуємо ще суттєвіше наростити перевалку в портах" , — додав міністр.

Кубраков також повідомив, що перевезення зерна залізницею з початку вторгнення зросло у двічі, до понад 800 тис. тонн на місяць, а вантажопотік на автомобільних пунктах пропуску зріс у 2,6 разів.

Він також заявив, що у червні Україна експортувала орієнтовно 2,5 млн т агропродукції, що понад у три рази менше місячної потреби.

"Нам все ще потрібно вивезти близько 20 млн тонн зерна з минулого урожаю" , — констатував Кубраков.

Він зазначив, що ситуацію підтискає новий урожай, для якого необхідно звільнити місце в зерносховищах.

"На останніх переговорах у Стамбулі ми відчули певний прогрес, який розраховуємо розвинути у повноцінну домовленість з гарантіями безпеки від міжнародної спільноти. Уже для всього світу очевидно, що від цих переговорів залежить глобальна продовольча безпека, а для мільйонів людей в країнах Африки та Азії це ще й питання життя та смерті. За підрахунками ООН, таких людей понад 400 млн" , — резюмував міністр.

Як повідомлялося, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що угоду про експорт українського зерна можуть укласти на зустрічі у Стамбулі, яка відбудеться наступного тижня за участі України, Росії, Туреччини та ООН.