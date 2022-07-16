Президент Фінляндії: Туреччина останньою ратифікує наш вступ до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо вважає, що можливе зближення Туреччини та Росії не вплине на процес прийняття до НАТО як Фінляндії, так і Швеції, повідомляє Європейська правда.

Ніїністьо дав свої прогнози щодо темпів ратифікації протоколів про вступ Швеції і Фінляндії до НАТО.

"Ратифікації, які ми побачили, були проведені дуже швидко. Швидко, ніби наввипередки. Думаю, що протягом літа регулярно приходитимуть новини, причому позитивні. При цьому, ймовірно, Туреччина буде останньою в цьому списку" , – припустив Ніїністьо.

Як повідомлялося, парламенти 15 із 30 країн, що входять до Організації Північноатлантичного договору, схвалили протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.