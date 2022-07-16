Ракетний обстріл Вінниці: ДСНС завершила розбір завалів

У Вінниці завершилися роботи з розбору завалів після ракетного удару Росії по центру міста, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

По медичну допомогу звернулися 202 жителі. 68 — ушпиталили, серед них — четверо дітей; ще 110 людям допомогли амбулаторно. Надзвичайники врятували трьох людей, ще одна зникла безвісти та залишається в розшуку. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Загалом унаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та два трамваї.