СБУ: соратницю херсонського колаборанта Стремоусова засудили на 5 років

До 5 років тюрми засудили соратницю керівника окупаційної "адміністрації" Херсону, яка, перебуваючи в Івано-Франківську, закликала відновити СРСР, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

До 5 років ув’язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста Кирила Стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної "адміністрації" Херсону.

Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб РФ.

За даними СБУ, перебуваючи на Прикарпатті, вона "розганяла" через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення СРСР.

Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм "куратором" спілкувалась через закриті канали зв’язку.

За словами Дехтяренка, її публікації активно репостили інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти нашої держави.

Вказано, що співробітники СБУ встановили місцеперебування і затримали зловмисницю в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї виявили паспорт громадянки РФ та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, Служба безпеки розслідує понад 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань.