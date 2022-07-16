Глава Мінфіну США обговорила з колегами з G20 обмеження цін на російську нафту

Міністр фінансів США Джанет Єллен підняла на саміті "Великої двадцятки" питання обмеження цін на російську нафту, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Єллен заявила, що провела ряд продуктивних зустрічей на полях саміту глав Мінфінів і центробанків країн G20, який проходить на острові Балі в Індонезії.

"Що стосується вартості енергоресурсів, то у мене були продуктивні двосторонні зустрічі більш ніж з пів дюжиною моїх колег, на яких ми обговорювали переваги обмежень цін на нафту" , - сказала міністр.

Зазначається, що Єллен на полях саміту обговорювала врегулювання цін з міністрами фінансів Саудівської Аравії, Австралії, ПАР, Сінгапуру, Туреччини та Канади. При цьому глава Мінфіну Індонезії стверджує, що це питання на самому засіданні не обговорювали.

Нагадаємо, що раніше лідери G7 домовилися вивчити питання про обмеження цін на нафту і газ з Росії.