Порошенко показав британські вантажівки, придбані для ЗСУ

Петро Порошенко у прикордонному з Україною районі Польщі показав британські вантажівки Leyland DAF, які разом з волонтерами купив для ЗСУ, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Повнопривідна дизельна вантажівка, оснащена лебідкою, здатна перевозити все, що потрібно для фронту. Вже наступного тижня ці вантажівки після технічного обслуговування, яке буде робитися нами, потраплять до бригад, батальйонів ЗСУ.

"Ми вітаємо кожного, хто долучився до нашої справи і допоміг нам сьогодні привезти вже на кордон з Україною перші вантажівки. Перші чотири вже знаходяться на станції технічного обслуговування. Де ми їх дофарбовуємо. Де треба - замінюємо гуму, акумуляторні батареї, щоб у якісному складі передати їх до лав ЗСУ" , - додав Порошенко.

Загалом підписані контракти на 42 вантажівки, 28 вже оплачені. Машини проходять технічну підготовку у Великій Британії, у Польщі та в Україні. Волонтери ГО "Справа громад" наголошують - таких автівок для армії треба багато.

У співпраці з волонтерами ГО "Справа громад" та ГО "Res_Publika. Брати По зброї" Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій - це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.