У Тбілісі пройшли переговори очільників МЗС Вірменії та Азербайджану

Сьогодні, 16 липня, в Тбілісі зустрілися міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії, Джейхун Байрамов та Арарат Мірзоян, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"На зустрічі з Араратом Мірзояном були обговорені питання нормалізації відносин. Особливу увагу було приділено повному виконанню всіх положень тристоронніх заяв, гуманітарним питанням, у тому числі долі зниклих безвісти. Відзначено важливість продовження прямого діалогу" , - підкреслив глава азербайджанського МЗС.

Це була перша двостороння зустріч Байрамова і Мірзояна. Приймаючою стороною на переговорах виступив міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі.