У Тбілісі пройшли переговори очільників МЗС Вірменії та Азербайджану
Сьогодні, 16 липня, в Тбілісі зустрілися міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії, Джейхун Байрамов та Арарат Мірзоян, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
"На зустрічі з Араратом Мірзояном були обговорені питання нормалізації відносин. Особливу увагу було приділено повному виконанню всіх положень тристоронніх заяв, гуманітарним питанням, у тому числі долі зниклих безвісти. Відзначено важливість продовження прямого діалогу", - підкреслив глава азербайджанського МЗС.
Це була перша двостороння зустріч Байрамова і Мірзояна. Приймаючою стороною на переговорах виступив міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі.
"Дуже пишаюся тим, що Тбілісі став місцем зустрічі між главою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим і главою МЗС Вірменії Араратом Мірзояном. Упевнений, що наші спільні зусилля з побудови миру і стабільності в регіоні дадуть результати", - написав у себе в Twitter Дарчіашвілі.