В Тернопільскій області затримали банду "волонтерів"

Українські правоохоронці затримали організаторів нелегального бізнесу в Тернопільській області. Вони продавали гуманітарну допомогу для воїнів ЗСУ, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України.

За даними правоохоронців, четверо чоловіків, які мали дозволи на виїзд до ЄС, ввозили в Україну гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб. Усі ввезені предмети вони розподіляли між собою і продавали на території власних домогосподарств.

Співробітники правоохоронних органів провели ряд санкціонованих обшуків, в результаті яких були вилучені одяг, продукти харчування та медикаменти, які були призначалися для воїнів ЗСУ. Сума вилученого майна орієнтовно становить два мільйони гривень.