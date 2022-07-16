Ізраїль завдав авіаудару по об'єктах ХАМАС у відповідь на ракетні атаки

Ізраїльські війська завдали авіаудару по об'єктах ХАМАС в секторі Гази у відповідь на ракетні атаки, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Повідомляється, що у відповідь на ракетний удар з сектора Гази ізраїльська армія завдала удару по одному з найбільш значних об'єктів ХАМАС з виробництва ракет. На додаток до цих ракетних атак терористи випустили ще дві ракети по півдню Ізраїлю.