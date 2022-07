The Rolling Stones виступили на одній сцені з українськими дітьми

У Відні легендарний гурт The Rolling Stones запросила два українські дитячі хори для спільного виконання свого культового хіта на концерті, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Про спільний виступ з українськими дітьми повідомив у своєму Facebook фронтмен The Rolling Stones Мік Джаггер.

Зокрема, двоє українських дитячих гуртів разом із фронтменом гурту Міком Джагером виконали хіт You Can't Always Get What You Want (Ти не завжди можеш взяти те, що хочеш).

Дитячі гурти "Вогник" і "Дзвіночок" попри війну приїхали з Києва, щоб заспівати класику музикантів 1969 року. Дітей запросили спеціально з метою демонстрації своєї солідарності з українським народом, який зазнає страждань від російської агресії.

"Ми чудово провели ніч! Дякуємо Відню та особлива подяка українським хорам - "Вогник" та "Дзвіночок", які приєдналися до нас у цей вечір на "You Can’t Always Get What You Want"!" , - йдеться у повідомленні.

Додамо, що The Rolling Stones - це відомий англійський рок-гурт, створений в 1962 році у Великій Британії.