Фріланд про участь РФ в саміті G20: запрошення палія на зустріч пожежників

Присутність Росії на саміті G20 схоже на запрошення Палія на зустріч пожежників. Росія несе пряму і одноосібну відповідальність за незаконне вторгнення в Україну і його економічні наслідки, які відчуває вся планета, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

"Російські економічні технократи, що працюють на фінансування путінської військової машини, особисто замішані у військових злочинах Росії, як і їхні генерали" , — підкреслила Фріланд.

Нагадаємо, що раніше міністри закордонних справ Японії та Німеччини пообіцяли працювати разом, щоб підтримати міжнародний порядок, якому загрожує тривале вторгнення Росії в Україну.