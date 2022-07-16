Фріланд про участь РФ в саміті G20: запрошення палія на зустріч пожежників
Присутність Росії на саміті G20 схоже на запрошення Палія на зустріч пожежників. Росія несе пряму і одноосібну відповідальність за незаконне вторгнення в Україну і його економічні наслідки, які відчуває вся планета, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Про це заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд.
"Російські економічні технократи, що працюють на фінансування путінської військової машини, особисто замішані у військових злочинах Росії, як і їхні генерали", — підкреслила Фріланд.
Нагадаємо, що раніше міністри закордонних справ Японії та Німеччини пообіцяли працювати разом, щоб підтримати міжнародний порядок, якому загрожує тривале вторгнення Росії в Україну.