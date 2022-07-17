Мер: у Миколаєві прогриміло 10 сильних вибухів

У Миколаєві вночі 17 липня під час повітряної тривоги прогриміло 10 сильних вибухів. Повідомляється про виникнення кількох пожеж, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив мера Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич закликав дотримуватися правил безпеки і в разі оголошення повітряної тривоги пройти в укриття.

Нагадаємо, вчора вранці окупанти випустили по Миколаєву щонайменше десять ракет. Деякі з них потрапили по двох університетах Миколаєва.