Боррель назвав основні кроки, якими ЄС відповість на погрози РФ

Боррель назвав основні кроки, якими ЄС відповість на погрози РФ
Фото: European Union 2019 – Source: EP

Європейський Союз відповість на погрози з боку Росії дієвими й мирними методами – економічними санкціями та нарощуванням допомоги Україні, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель.

"Перед фактом вторгнення РФ в Україну ми перейшли від дебатів до конкретних дій і показали: коли нас провокують, Європа може відповісти. Оскільки ми не хочемо вступати у війну з Росією, економічні санкції та підтримка для України залишаються основою нашої відповіді", - заявив Боррель.

За його словами, економічна взаємозалежність не дає автоматичної гарантії мирних міжнародних відносин. Тому в нових умовах об'єднана Європа повинна стати реальною глобальною силою.

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