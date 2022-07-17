Боррель назвав основні кроки, якими ЄС відповість на погрози РФ

Європейський Союз відповість на погрози з боку Росії дієвими й мирними методами – економічними санкціями та нарощуванням допомоги Україні, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель.

"Перед фактом вторгнення РФ в Україну ми перейшли від дебатів до конкретних дій і показали: коли нас провокують, Європа може відповісти. Оскільки ми не хочемо вступати у війну з Росією, економічні санкції та підтримка для України залишаються основою нашої відповіді" , - заявив Боррель.

За його словами, економічна взаємозалежність не дає автоматичної гарантії мирних міжнародних відносин. Тому в нових умовах об'єднана Європа повинна стати реальною глобальною силою.