В Україні пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

В Україні пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні
Фото: Курс України

Погода в Україні принесе дощі майже у всіх областях країни. У неділю синоптики прогнозують грози та сильний вітер, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Спекотним повітря буде лише на Півдні та Сході. В середньому температура повітря буде +27...+28 градусів.

    У Луганську та Запоріжжі стовпчики термометрів підіймуться до +28...+30 градусів.

    У інших областях будуть грози та дощі. Вітер прогнозують північно-західний - 7 - 12 метрів на секунду.

    На Заході України буде прохолодно - +18...+20 градусів. У Хмельницькому буде ще холодніше – +17 градусів. На Закарпатті повітря прогріється більше до +25...+27 градусів.

    На Півночі температура повітря становитиме +19...+21 градусів.

    У Києві дощитиме і вдень, і вночі. Температура повітря буде +19...+21 градусів.

    Дощі синоптики не прогнозують у таких містах:

    • В Ужгороді;
    • Львові;
    • Тернополі;
    • Івано-Франківську;
    • Хмельницькому;
    • Чернівцях;
    • Одесі;
    • Сімферополь.
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