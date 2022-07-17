Британська розвідка: РФ непокоїться через майбутній наступ України на півдні
На тлі заяв і кроків українських Збройних Сил з деокупації південних регіонів Росія почала посилювати свої оборонні позиції та стягувати додаткові сили й військову техніку, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в щоденному огляді британської розвідки.
"Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям і Херсоном. Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки", – зазначається там.
Розвідка Британії зауважує, що українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже понад місяць, і останні політичні заяви керівництва України "попереджають про майбутні наступальні операції з метою витіснення Росії з територій, які вона зараз контролює".
Дії Росії пов’язують з очікуванням наступу України, вимогами міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також уражень українськими силами російських командних пунктах, вузлів матеріально-технічного забезпечення та скупчень військ.
"Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення півдня на тлі подальшої боротьби за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу", – підсумовують у британській розвідці.