Офіс генпрокурора: з початку війни в Україні загинуло 353 дитини

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 353 дитини, ще 662 отримали поранення, повідомляє Новое время.

Такі дані станом на неділю, 17 липня, оприлюднили в Офісі генпрокурора.

У відомстві наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 353, Харківській — 191, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 31.