Перевізник підтвердив аварію свого літака Ан-12 у Греції

Українська "Авіакомпанія "Меридіан" підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції. Усі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України, заявив генеральний директор "Меридіану" Денис Богданович, повідомляє Deutsche Welle.

Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що "деталі уточнюються".

У компанії "Меридіан" причину катастрофи пов'язують з технічною несправністю у повітрі.

Як повідомлялось, у ніч на 17 липня військово-транспортний літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали в громаді Пангеон на північному сході Греції. Як випливає з даних сервісу з відстеження переміщень літаків Flightradar24 від 16 липня, машина виконувала рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша у Сербії до столиці Йорданії – Амману.

Для гасіння пожежі прибули пожежники. На місці проводиться пошуково-рятувальна операція.