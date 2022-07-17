У ДБР розповіли подробиці затримання екс-голови СБУ в Криму

Правоохоронці в ході операції затримали чинного співробітника Служби безпеки України, який працював на спецслужби Російської Федерації, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

"У рамках розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці працюючого співробітника СБУ з представниками спецслужб Російської Федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами" , - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, він також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, була задокументована передача їм інформації, що становить державну таємницю.

Крім того, ексначальник регіонального управління СБУ брав участь у діяльності злочинної організації, яка займалася розвідувальною та підривною діяльністю проти України.

"Дії угруповання завдавали шкоди суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави" , - розповіли в ДБР.

У ДБР зазначають, що проти Кулініча зібрано достатню кількість доказів для повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ньому), ч. 1 ст .111 (держзрада), ч. 5 Ст. 27, ч. 1 ст. 114 (пособництво в передачі або зборі з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Як відомо, на тлі масштабної інспекції в лавах правоохоронних органів через вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський звільнив Кулініча і призначив на його місце Олександра Власенка. Кулініч обіймав посаду з жовтня 2020 року.