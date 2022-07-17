У Генштабі оновили дані про втрати військ РФ в Україні

У Генштабі оновили дані про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російських військ у живій силі й техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – ліквідовано близько 38 300 (+160); 
  • танків – 1684 (+7);
  • бойових броньованих машин – 3879 (+5);
  • артилерійських систем – 846 РСЗВ - 248 (+1);
  • засобів ППО – 110 (+1);
  • літаків – 220;
  • гелікоптерів – 188;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1);
  • крилатих ракет – 166 (+4);
  • кораблів / катерів – 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11);
  • спеціальної техніки – 68.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, відзначили у Генштабі.

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