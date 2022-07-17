У Генштабі оновили дані про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російських військ у живій силі й техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 38 300 (+160);

танків – 1684 (+7);

бойових броньованих машин – 3879 (+5);

артилерійських систем – 846 РСЗВ - 248 (+1);

засобів ППО – 110 (+1);

літаків – 220;

гелікоптерів – 188;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1);

крилатих ракет – 166 (+4);

кораблів / катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11);

спеціальної техніки – 68.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, відзначили у Генштабі.