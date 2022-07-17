У Генштабі оновили дані про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ у живій силі й техніці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:
- особового складу – ліквідовано близько 38 300 (+160);
- танків – 1684 (+7);
- бойових броньованих машин – 3879 (+5);
- артилерійських систем – 846 РСЗВ - 248 (+1);
- засобів ППО – 110 (+1);
- літаків – 220;
- гелікоптерів – 188;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1);
- крилатих ракет – 166 (+4);
- кораблів / катерів – 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11);
- спеціальної техніки – 68.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, відзначили у Генштабі.