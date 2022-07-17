Синєгубов: окупанти вночі обстрілювали Харків та область
У ніч на 17 липня російські війська завдали ракетного удару по Харкову та області, повідомляє в Telegram глава ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Новое время.
"Близько 03:00 в Київському районі внаслідок влучання двох ракет сталося загорання одного з поверхів у п’ятиповерховій виробничої будівлі. Постраждала 59-річна жінка, її госпіталізували", — йдеться в повідомленні.
Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль.
Окрім того, у Чкаловській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждалих немає.
"Бойові дії на Харківщині тривають. Ворог намагається утримати зайняті позиції, перегруповується, веде повітряну розвідку. Гарячим залишається Ізюмський напрямок, де наші ЗСУ не пропускають ворога та не втрачають свої позиції", — підсумував глава ОВА.