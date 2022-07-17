Синєгубов: окупанти вночі обстрілювали Харків та область

У ніч на 17 липня російські війська завдали ракетного удару по Харкову та області, повідомляє в Telegram глава ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Новое время.

"Близько 03:00 в Київському районі внаслідок влучання двох ракет сталося загорання одного з поверхів у п’ятиповерховій виробничої будівлі. Постраждала 59-річна жінка, її госпіталізували" , — йдеться в повідомленні.

Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль.

Окрім того, у Чкаловській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждалих немає.