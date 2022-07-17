ОВА: вранці російські війська обстріляли Сумщину

У неділю вранці, 17 липня, окупанти обстріляли Шосткинський район Сумської області, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, ніч проти 17 липня була тихою, а ранок у Шосткинському районі почався з стрілянини.

"Зі свого боку росіяни відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї. Після 04:00 з кулеметів випустили понад десять черг та було п’ять гранатометних пострілів. О 04:30 — ще два приходи з міномету. Усе — по Середино-Будській громаді" , — написав Живицький.

Зазначено, що втрат та руйнувань попередньо немає.