ОВА: у Дніпрі загасили пожежу після ракетного удару
Рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві у Дніпрі через удар російською ракетою 15 липня, повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"90 вогнеборців приборкували полум’я майже 38 годин. Зараз ведуться пошуки людини, яка зникла на підприємстві під час атаки. Той підступний ворожий удар забрав життя трьох людей, шістнадцять - отримали поранення. Семеро з них зараз у лікарні", – повідомив він.