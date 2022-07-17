Болгарія та Північна Македонія підписали протокол для вступу Скоп'є до ЄС

Глави МЗС Болгарії та Північної Македонії – Теодора Генчовска і Буяр Османі – в неділю підписали двосторонній протокол про втілення дорожньої карти, яка відкриває для Скоп’є шлях до початку переговорів про вступ до ЄС, повідомляє Європейська правда.

У суботу парламент Північної Македонії ухвалив укладену за посередництвом Франції угоду, спрямовану на врегулювання суперечки з Болгарією та розблокування шляху до давно назрілих переговорів про членство в ЄС.

Підписання сталося після трьох днів запеклих обговорень і масових протестів у Скоп'є. Уряд Північної Македонії може розпочати фактичні переговори з Брюсселем лише після того, як змінить конституцію та включить до неї згадку про болгар.

Підписаний у неділю протокол визначає терміни й питання, щодо яких Північна Македонія має зробити конкретні кроки. Серед них – дискусійні історичні питання, зміни в підручниках з історії та "усунення мови ворожнечі".

"Те, що потрібно зробити відтепер, базується на досягнутих домовленостях. Вони мають бути реалізовані на практиці. Це надзвичайно серйозне зобов'язання обох країн. Найважливішим сьогодні було підписання другого протоколу між Болгарією та Північною Македонією" , – прокоментувала виконувачка обов’язків міністра закордонних справ Болгарії Генчовска.

Своєю чергою її північномакедонський візаві Османі вважає, що цим документом "закладено новий початок у двосторонніх відносинах" країн. Він також очікує серйозної підтримки Болгарії на шляху євроінтеграції Північної Македонії.

Минулого місяця парламент Болгарії зняв вето з переговорів між Північною Македонією та ЄС. Це рішення викликало протести в Болгарії та сприяло вотуму недовіри, внаслідок якого було повалено болгарський уряд.