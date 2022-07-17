ЛУН: з початку великої війни введено в експлуатацію 39 новобудов

Починаючи з 24 лютого, забудовники 39 новобудов отримали сертифікати про введення в експлуатацію своїх черг. Загалом за час великої війни здано 385 000 м2 житла, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у повідомленні порталу нерухомості ЛУН.

Рекордсменом стала Київська область, де у 6 житлових комплексів 97 900 квадратних метрів житла.

На другому місці — Львівська область, де в самому Львові 8 житлових комплексів отримали сертифікати на 67 700 м2, а з 3 житловими комплексами в області разом здали 88 900 квадратів.

В Одеській області введено в експлуатацію 29 800 квадратних метрів у трьох житлових комплексах.