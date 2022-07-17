Між Хорватією і Сербією розігрівся дипломатичний скандал

Президент Сербії Александер Вучич запланував на сьогодні приватну поїздку до Хорватії, щоб відвідати концтабір Ясеновац, де під час Другої світової війни загинуло багато сербів. Однак прикордонники не пустили сербського лідера до країни через заборону на в'їзд, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

У прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича заявили, що заборона на в'їзд Вучича пов'язана з тим, що президент Сербії планував "створити хаос в Хорватії".

Хорватські ЗМІ стверджують, що Вучич хотів перетнути кордон з Боснії і Герцеговини, тобто Республіки Сербської, і приїхати в Ясеновац, а потім в Пакрац.

У відповідь на заборону Міністерство внутрішніх справ Сербії оголосило, що відсьогодні всі посадові особи хорватської держави, всі власники офіційних або дипломатичних паспортів повинні будуть окремо оголошувати та обґрунтовувати свій візит або проїзд через Сербію. При цьому всі дипломати будуть поміщені під особливий режим контролю.

Своєю чергою прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч заявила, що заборона на в'їзд Вучича до Хорватії стала найбільшим скандалом в сучасній історії відносин між Белградом і Загребом.

"Це найбільший скандал в новітній історії відносин Сербії та Хорватії. Здійснити приватний візит в Ясеновац, перш за все місце страждань сербів, єдиний табір для дітей, де було вбито не менше 20 тисяч дітей, і заборонити відвідування цього місця страждань президентом Сербії, який хотів піти і покласти квіти, для мене це першокласний скандал" , - заявила вона.

Після МЗС Сербії направив ноту в посольство Хорватії в Белграді, яку Тимчасовий повірений у справах відмовився прийняти.

"Хорватія запросила офіційне повідомлення про намір приватного візиту Вучича. Міністерство закордонних справ Хорватії стверджує, що Вучичу не дозволено відвідувати Ясеновац в приватному порядку. Наш МЗС відповів Хорватії, але представник посольства Хорватії відмовився прийняти ноту Сербії" , - заявив глава МЗС Нікола Селакович.

При цьому він додав, що президент Сербії запросив офіційний візит в Ясеновац в будь-який час до 17 вересня.