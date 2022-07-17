У Британії заявили, що РФ втратила 50 тисяч військових загиблими й пораненими

За оцінками британських військових, Росія втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил, що дає "абсолютну впевненість" українським Збройним Силам, що вони переможуть у війні, повідомляє Українська правда.

Таку оцінку в неділю висловив голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

"Вони (Україна) абсолютно чітко розуміють, що планують повернути всю свою територію на умовах України, і вони бачать, що Росія потерпає від проблем – Росію, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності" , – сказав Радакін.

Він уточнив, що це означає "50 тисяч російських солдатів, які загинули або були поранені у війні, втрату майже 1700 російських танків і майже 4 тисячі бойових броньованих машин, які належать Росії".

"Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити великі міста за місяць, Росія мала амбіції посіяти розкол і тиснути на НАТО – така Росія є викликом світовому порядку, Росія зазнає невдачі в усіх цих амбіціях, Росія є менш могутньою державою, ніж це було на початку лютого" , – підсумував він.

За оцінками західної розвідки, втрати, які Росія зазнає з кожним наступом, колосальні, є дуже серйозні питання щодо запасів російського озброєння і бойового духу. Там мають сумніви, що РФ вийде на межі Донецької області у 2022 році.

А за даними британської розвідки, Росія через великі втрати в Україні вже розглядає нетрадиційні варіанти вербування охочих воювати, у тому числі у російських пенітенціарних закладах.