НГУ: нацгвардієць збив "Іглою" вже шостий штурмовик РФ "Су-25"
19-річний строковик Національної гвардії України (НГУ) 17 липня вразив із ПЗРК "Ігла" вже 6-й за рахунком російський літак, повідомляє Українська правда.
"16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету. А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою", – йдеться в повідомленні Нацгвардії.
Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "Су-25" та одна крилата ракета окупантів".
Як уточнили в пресслужбі Нацгвардії, після трьох збитих літаків військовому було присвоєно найвищу державну нагороду – зірку "Героя України".
Ім'я нацгвардійця, якого прозвали "Запорізьким месником", не розголошується.