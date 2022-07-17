НГУ: нацгвардієць збив "Іглою" вже шостий штурмовик РФ "Су-25"

19-річний строковик Національної гвардії України (НГУ) 17 липня вразив із ПЗРК "Ігла" вже 6-й за рахунком російський літак, повідомляє Українська правда.

"16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету. А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою" , – йдеться в повідомленні Нацгвардії.

Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "Су-25" та одна крилата ракета окупантів".

Як уточнили в пресслужбі Нацгвардії, після трьох збитих літаків військовому було присвоєно найвищу державну нагороду – зірку "Героя України".

Ім'я нацгвардійця, якого прозвали "Запорізьким месником", не розголошується.