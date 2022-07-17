Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову

Президент Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України і Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора.

Так, Зеленський відсторонив Венедіктову від виконання обов’язків генерального прокурора відповідно до частини другої статті 11 закону "Про правовий режим воєнного стану", йдеться в указі.

Цю норму було проголосовано Верховною Радою лише у травні 2022 року і вона надає президенту право у період дії воєнного стану "прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов’язків на іншу особу".

Згідно із законом, призначення генпрокурора та глави СБУ є повноваженнями Верховної Ради, хоч і відбувається за поданням президента. У Конституції не передбачено повноважень президента відстороняти чи усувати глав ОГП чи СБУ.

Іншим указом Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

Також своїм указом президент усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

"Відповідно до статті 47 дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків голови Служби безпеки України" , - йдеться в указі.

Ця стаття передбачає усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків за "невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків".

Сам Зеленський пояснив своє рішення "масивом злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії".