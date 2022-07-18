Зеленський доручив завершити обрання голів НАБУ та САП

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні﻿ доручив прем’єр-міністру активізувати роботу щодо обрання керівника Національного антикорупційного бюро України і вважає за необхідне завершити процедуру обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення" , - заявив гарант.

Президент переконаний, що без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. Теж саме стосується і Національного антикорупційного бюро України.

"Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу" , - підкреслив президент.

Зеленський підкреслив, що повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник.